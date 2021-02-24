Müge Anlı Helen Avşar kimdir, bulundu mu? Anne Hülya Avşar, Helen Avşar nerede? Helen Avşar olayı nedir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Helen Avşar konusu ele alınıyor. Müge Anlı Helen Avşar kimdir, bulundu mu? Helen Avşar nerede? Helen Avşar olayı nedir? sorularının yanıtları aranıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA ARANAN HELEN AVŞAR KİMDİR, BULUNDU MU?

15 yaşındaki Helen Avşar, nişanlandığı kuzeni tarafından kaçırıldı. Annesi Hülya Avşar kızını arıyor. Detayları aktaran anne Hülya Avşar, markete gittiğinde 15 dakikada kızının kaçırıldığını söylüyor. Kapıyı kilitleyerek evden çıkan anne, kapısının kırılarak içeri girildiğini de söylüyor.