Müge Anlı Hamdi Kılıç kimdir, kaç yaşında? Hamdi Kılıç bulundu mu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hamdi Kılıç konusu ele alınıyor. Peki, Hamdi Kılıç olayı nedir? Müge Anlı Hamdi Kılıç kimdir? 16 Aralık itibariyle arama çalışmaları devam ediyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGEANLI HAMDİ KILIÇ BULUNDU MU?

70 yaşında olan Hamdi Kılıç, eşinin ölümünden kısa süre sonra kayboldu. O dönemde bir kadınla birlikte olduğu söylenen Hamdi Kılıç'ın arsalarının da satıldığını söyleyen çocukları Müge Anlı'dan babalarına sesleniyor.

Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı söylenen Sakine Hanım, programa katılacaktı ancak sonradan vazgeçti. Bunun üzerine Sakine Hanım'ın kızı Sevgi Hanım programa katıldı. Sevgi Hanım'ın annesi için söylediği sözler ise şok etkisi yarattı.