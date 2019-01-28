Müge Anlı'da İnanılmaz Olay! Geri Dönmeyince, Eşini Kardeşiyle Evlendirdiler

Müge Anlı, yine filmleri aratmayacak bomba bir hikayeyi ekrana taşıdı. 38 yaşındaki Mehmet Selim Kaymaz, hayat hikayesiyle izleyenleri hayrete düşürdü.

BOMBALI SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ

Müge Anlı'ya konuk olan Mehmet Selim Kaymaz'ın Mardin'de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan'a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında yaşanan bir bombalı saldırıda öldüğü düşünüldü.

KARDEŞİYLE EŞİ EVLENDİRİLDİ

1 yıl boyunca ailesi ondan hiçbir haber alamayınca eşi Nazife ile küçük kardeşi Hasan evlendirildi. Yıllar sonra köye geldiğinde eşi ile kardeşinin yeni bir hayat kurduğunu öğrenince köye dönmekten vazgeçti.

BABASININ YAŞADIĞINI ÖĞRENİNCE PEŞİNE DÜŞTÜ

Mehmet Selim Kaymaz'ın anlattığına göre; 20 gün önce kendisine gelen bir haberle babasının yaşadığını öğrendi. Baba Ahmet Kaymaz'ı görenler; oğlu Mehmet'e "Baban, saldırıda yaralandı. 1 yıl tedavi oldu. Köye geldiğinde annenin kardeşiyle evlendiğini ve çocukları olduğunu görünce kimseye görünmeden Irak'a gitti. Orada yeni bir hayat kurdu" dedi.

MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ

Babasını hiç tanımadığını ve ona sarılmak istediğini söyleyen Mehmet Selim Kaymaz, Müge Anlı'dan babasının bulunması için yardım istedi.