Müge Anlı'da İnanılmaz Olay! Geri Dönmeyince, Eşini Kardeşiyle Evlendirdiler
ATV'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Mehmet Selim Kaymaz'ın hayat hikayesi damga vurdu.
Müge Anlı, yine filmleri aratmayacak bomba bir hikayeyi ekrana taşıdı. 38 yaşındaki Mehmet Selim Kaymaz, hayat hikayesiyle izleyenleri hayrete düşürdü.
BOMBALI SALDIRIDA ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLDÜ
Müge Anlı'ya konuk olan Mehmet Selim Kaymaz'ın Mardin'de evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Kaymaz, 1983 yılında çalışmak için Lübnan'a gitti. İsrail-Lübnan Savaşı sırasında yaşanan bir bombalı saldırıda öldüğü düşünüldü.
KARDEŞİYLE EŞİ EVLENDİRİLDİ
1 yıl boyunca ailesi ondan hiçbir haber alamayınca eşi Nazife ile küçük kardeşi Hasan evlendirildi. Yıllar sonra köye geldiğinde eşi ile kardeşinin yeni bir hayat kurduğunu öğrenince köye dönmekten vazgeçti.
BABASININ YAŞADIĞINI ÖĞRENİNCE PEŞİNE DÜŞTÜ
Mehmet Selim Kaymaz'ın anlattığına göre; 20 gün önce kendisine gelen bir haberle babasının yaşadığını öğrendi. Baba Ahmet Kaymaz'ı görenler; oğlu Mehmet'e "Baban, saldırıda yaralandı. 1 yıl tedavi oldu. Köye geldiğinde annenin kardeşiyle evlendiğini ve çocukları olduğunu görünce kimseye görünmeden Irak'a gitti. Orada yeni bir hayat kurdu" dedi.
MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
Babasını hiç tanımadığını ve ona sarılmak istediğini söyleyen Mehmet Selim Kaymaz, Müge Anlı'dan babasının bulunması için yardım istedi.
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Cuma günü reytinglere baktim. Müge anli yavas yavas azaliyordu.Bende düsündüm acaba Reytingi yukari cikartmak icin pazartesi ne yapacaklar diye?Tesadüfe bakarmisiniz,Yine film gibi bir hikaye.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ezogelin hikayesi cıkmış ortayaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Laaa saçmalamışlar. . . Haberde 38 yaşında diyor 1983 yılında çalışmaya lübnana gitmiş. . . 2 yaşında çalışmayamı gitmişşCevap Yaz 1 Yayından KaldırHEMSERİM: yanlis okudun heralde. babasini arayan 38 yasinda :)))))Yayından KaldırMALSPORLU: 38 yaşında gitmiş bunda anlamıcak ne varTüm 24 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır