Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan çalışanlarına sert çıktı
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Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan çalışanlarına sert çıktı

16.02.2021 11:54 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:09

14 yaşındaki amcası tarafından öldürülen 7 yaşındaki İkranur'un olayını araştıran Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında set çalışanlarını sert çıkıştı. Katil zanlısı amcanın canlı yayında adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, kendisini uyarmayan çalışanlarına "Hem bilmiyorsunuz hem de yazmıyorsunuz" diyerek azarladı.

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı, geçtiğimiz sene kaybolduktan sonra evinin yakınındaki derede ölü bulunan 7 yaşındaki İkranur'un cinayetiniaraştırmaya başladı. İkranur'u öldüren 14 yaşındaki amca Sinan'ın adını sürekli yanlış söyleyen Anlı, canlı yayında sinirlendi.

"BİLMİYORSUNUZ, YAZMIYORSUNUZ DA"

Katil zanlısı Sinan'ın ifadesinden bahseden Müge Anlı, ismi sürekli yanlış söylemesine rağmen kendisini uyarmayan set çalışanlarına "Ben dediğimde niye her dediğime 'he' diyorsunuz. Siz kendiniz de bilmiyorsunuz, yazmıyorsun da. Sanki ben bütün sülalenin ismini öğreneceğim" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan çalışanlarına sert çıktı
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan çalışanlarına sert çıktı
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