MÜGE ANLI CANLI İZLE 28 MART! ATV ekranıyla Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı izle

ATV'nin gündüz kuşağında reyting rekorları kıran programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Kaybolan kişilerin bulunması, faili meçhul olayların aydınlatılması ve gündeme dair önemli gelişmelerin ele alındığı program, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Müge Anlı'nın programı nereden izlenir? İşte, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı ve detaylar…

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

22 yıl önce kaybolan çocuğunun akıbetini merak eden Vedat Kaya, Müge Anlı'dan yardım istemişti. Eski eşinin yıllar önce oğlunun akıbeti hakkında yalan söylediğini anlatan Vedat Kaya, savcılığa şikayette bulundu. Umut Kaya'nın anneannesi de canlı yayına katılarak kızının torununu bir inşaata bıraktığını söyledi.

Kayıp çocuğun annesi Zeynep Hanım canlı yayına bağlandı. Sakladığı her şeyi anlatacağını söyleyen Zeynep Hanım programa gelmek istediğini söyledi. Program sonunda canlı yayına katılan Zeynep Hanım, savcılığa dilekçe verdiğini, oğlunu da inşaata bırakmadığını söyledi.

Çorum'da yaşayan 4 çocuk annesi Hatice Kış, evinde 8 bıçak darbesiyle 12 Mart tarihinde kız kardeşinin sevgilisi tarafında öldürülmüştü. Sevgilisinin cinayeti işlediğinden haberi olmadığını söyleyen Sevim Hanım'ın şüpheli hareketleri dikkat çekti.

Hatice Kış'ın kızı ve teyzesi canlı yayında yüzleşti. Annesinin öldürülmesinden teyzesinin de haberi olduğunu söyleyen Munise Hanım, "Teyzem annem öldükten sonra şehir değiştirmek istedi" dedi.

MÜGE ANLI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Mart 2025 Cuma günü saat 10:00'da ATV ekranlarında izleyicileriyle buluştu. Canlı yayında ele alınan konular, izleyicilerin dikkatini çekti.

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