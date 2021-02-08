Müge Anlı Burcu Tolga annesi Yasemin Köroğlu'nu buldu mu? Burcu Tolga olayı çözüldü mü?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Burcu Tolga konusu ele alınıyor. Müge Anlı Burcu Tolga annesini buldu mu? Burcu Tolga olayı çözüldü mü?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA BURCU TOLGA ANNESİNİ BULDU MU?

Hiç görmediği annesi Yasemin Köroğlu'nu arayan Burcu Tolga için pek çok isim ekranlara bağlandı. Son olarak teyzesinin oğlunun yayına katılması sonrası stüdyodakileri sevindirdi.

Yayına katılan Hakan Akın, annesi Yasemin Köroğlu'nun Eskişehir'de yaşadığını söyledi.