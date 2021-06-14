"Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama
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"Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Müge Anlı'nın programında ilginç anlar yaşandı. 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da evden çıkıp sırra kadem bastığı sırada "Müge Anlı bile beni bulamaz" ifadelerini kullandı. Anlı, ailenin kendisine başvurmasının ardından genç kızı kısa sürede buldu. Müjdeli haberi anneye duyuran Anlı, "Nasıl buldum ama" ifadelerini kullandı.

ATV ekranlarının sevilen programları arasında yer alan Müge Anlı'da ilginç anlar yaşandı. 9 Haziran'da evden kaçtıktan sonra "Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız, ailesinin Müge Anlı'ya başvurmasının ardından bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından hızla çalışmaya başlayan Müge Anlı ve ekibi, 17 yaşındaki genç kızı bulmak için düğmeye bastı. Müjdeli haber ise bugün alındı. Başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında kayıp kızın bulunduğunu açıkladı.

'Müge anlı bile beni bulamaz' diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama

"KIZ, KAÇILIR MI EVDEN"

Anlı, stüdyoya gelen genç kıza, "Şu anda karşımda duruyor. 'Müge Anlı beni bulamaz' demişti. Nasıl buldum ama. Cadı neredesin sen. Kız kaçılır mı evden. Ben bu yaşımda bile annemle bir yere giderim" dedi.

Çok korktuğunu belirten ve bir parkta bulunan genç kız ise "Aslında babamla kavga etmiştim. Sonra çıktım. Gittim…" dedi.

'Müge anlı bile beni bulamaz' diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama
'Müge Anlı bile beni bulamaz' diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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