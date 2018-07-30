Müftü Çetin'den Kur'an Kurslarına Ziyaret

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Din Eğitimi ve Din Hizmetleri Müdürü Ali Şen ve Personel Müdürü Köksal Durdu ile birlikte müftülüğe bağlı eğitim-öğretime devam eden kız ve erkek Kur'an kurslarını ziyaret etti.

Hafta boyu devam eden ziyaretlerde Müftü Çetin İl merkezinde hizmet veren Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursu, Kızılay Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Dedepaşa Yatılı Erkek Kur'an Kursu ile Ahmet Hamza & Münire Hanım Kız Kur'an Kursu, Ahmet & Seher Deniz Kız Kur'an Kursu, Sümbül Valide Kız Kur'an Kursu ve Süreyya Hanım Kız Kur'an Kurslarını ziyaret etti. Kurslarda verilen eğitim-öğretimi yerinde inceledi. Kursiyerlerle birebir ilgilenen müftü Çetin, onların isteklerinin yerine getirilmesi için notlar aldırdı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kurslardaki eğitim ve öğretimden memnun kaldığını, geleceğin müsbet ilimler ile dini ve manevi alanda eğitim almış nesiller tarafından imar edilebileceğini ifade edip, kurslarda görev yapan hocalara gayret ve samimiyetlerini artırarak daha özgün çalışmalar yapmaları temennisiyle katkılarından ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN