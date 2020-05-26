Mudurnu'ya "Barış Harekatı Çeşmesi" yapıldı Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde oluşturulan kızılcık bahçesinin girişine "Barış Harekatı Çeşmesi" yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde oluşturulan kızılcık bahçesinin girişine "Barış Harekatı Çeşmesi" yapıldı.

Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Ziraat Odasının yaptığı ortak çalışmayla ilçede orman olmayan boş bir sahada kızılcık üretimi yapılması için bahçe oluşturuldu.

Geçen yıl içinde çalışmaları tamamlanan 20 dönümlük araziye bin kızılcık fidanı dikildi.

Ayrıca ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kızılcık bahçesinin girişine bir çeşme yapılması planlandı.

Bahçenin bakımını üstlenen köy sakinleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çeşmeye, Türkiye'nin büyük başarı sağladığı "Barış Harekatı" ismi verildi.

Munduşlar Köyü muhtarı Hakkı Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl dikimi yapılan kızılcık ağaçlarının bölgeye uyum sağladığını ifade ederek, "Fidanların tamamı tuttu. Emeği geçenlere, destek olanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğümüzle yaptığımız çeşme de faaliyete geçti." dedi.

Kaynak: AA