Müdür Musa Yıldırım, Beden Eğitimi Öğretmenleriyle Buluştu

Gaziantep Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ilçede görev yapan Beden Eğitimi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Nurdağı Kaymakamlığı'nın toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda saygı duruşu ve istiklal marşının ardından öğretmenler kendilerini tanıttı. Eğitimin önemine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, "Takımı olmayan okul olmamalıdır. Akademik başarı içinde mutlaka sağlıklı bir beyin olmalıdır. Gençlerin fiziksel aktivitelere kesinlikle katılması gerekir. Sportif başarılar sayesinde okulun ve ilçenin adı daha çok duyulacak. Bu durumun velilere anlatılması gerekir. SODES Kapsamında her okula futbol, voleybol ve basketbol topu verilecek" diye konuştu. - GAZİANTEP