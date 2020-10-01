Müdür Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Haftasını kutladı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu dile getiren Müdür Fehmi Çelik, "Kültürümüzün bereket kaynağı toplumsal ve kültürel unsurlarımızı geçmişten geleceğe taşıyan büyüklerimiz, ailenin temel unsuru, yol göstericisi ve akıl danışılanı olmuştur. Toplumsal geleneklerimizde yaşlılara hürmet ve sevgi hem inançsal değerlerimizde hem de kültürel değerlerimizde önemli bir yere sahiptir.

Yaşlılarımız geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran yakın tarihimizin yegane tanıklarıdır. Yaşlılarımız hem aile bağlarımızın hem de toplumsal dokumuzun korunması bakımından hayati önem taşımaktadır. Bir toplumun hafızası olarak gelenek ve göreneklerini, milli ve manevi değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran yaşlılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü ve en aza indirgenmesi bakımından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gerekli tedbirleri almaktadır.

Tecrübe ve düşünceleriyle bizlere yol gösteren yaşlılarımız, her zaman baş tacımız olmuşlardır. Toplum olarak yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman üzerimize düşen vazifeyi yapmalı, onlara gereken değeri göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü Kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı