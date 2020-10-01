Müdür Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Haftasını kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müdür Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Haftasını kutladı

01.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:03
Müdür Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Haftasını kutladı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olduğunu dile getiren Müdür Fehmi Çelik, "Kültürümüzün bereket kaynağı toplumsal ve kültürel unsurlarımızı geçmişten geleceğe taşıyan büyüklerimiz, ailenin temel unsuru, yol göstericisi ve akıl danışılanı olmuştur. Toplumsal geleneklerimizde yaşlılara hürmet ve sevgi hem inançsal değerlerimizde hem de kültürel değerlerimizde önemli bir yere sahiptir.

Yaşlılarımız geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran yakın tarihimizin yegane tanıklarıdır. Yaşlılarımız hem aile bağlarımızın hem de toplumsal dokumuzun korunması bakımından hayati önem taşımaktadır. Bir toplumun hafızası olarak gelenek ve göreneklerini, milli ve manevi değerlerini kuşaktan kuşağa aktaran yaşlılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü ve en aza indirgenmesi bakımından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız gerekli tedbirleri almaktadır.

Tecrübe ve düşünceleriyle bizlere yol gösteren yaşlılarımız, her zaman baş tacımız olmuşlardır. Toplum olarak yaşlı vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman üzerimize düşen vazifeyi yapmalı, onlara gereken değeri göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü Kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Volkan Bozkır Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Özlem Yıldız Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Mbaye Diagne Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kamu Çocuk Kocaeli Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müdür Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Haftasını kutladı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 14:03:38. #1.14#
title