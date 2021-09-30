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Müdür Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Müdür Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Gününü kutladı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Gününü kutlayarak mesaj yayımladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 1 Ekim Yaşlılar Gününü kutlayarak mesaj yayımladı.

Müdür Fehmi Çelik, yaşlıların, bir toplumun hem geçmişi, hem hafızası, hem de kökleri olduğunu söyledi.

Yaşlıların hayatımızın en kıymetli hazinesi olduğunu vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Hepimiz hayatımızı sevgiyle yaşamak isteriz. Ömrümüz yettiği sürece hepimiz bir gün yaşlanacağız. Bizlerinde bir gün yaşlanacağı gerçeği ve bilinciyle yaşlılarımıza gereken sevgi, saygı, ilgiyi göstermeliyiz. Geçmiş yaşantılarında önemli görevleri yerine getiren, tecrübe ve düşünceleriyle bizlere yol gösteren yaşlılarımız, geleneklerimize göre de her zaman baş tacımız olmuşlardır. Bilgi ve tecrübe hazinesi olarak gördüğümüz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz saygı ve sevgi, gençlerimize örnek olacak aynı zamanda toplumsal birliğimiz ile geleceğimizin de teminatı olacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde yaşlılarımızın toplumsal hayatta yaşadıkları fiziksel ve mental engellerini minimize eden çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Bakanımız Derya Yanık'ın riyasetinde, aynı şekilde ilimizde de yaşlılarımıza yönelik olarak yürüttüğümüz evde bakım ve yaşlı bakım hizmetleri ile çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Yaşlılar Haftasını en içten duygularımla kutluyor, bugünlerimizin mimarı olan yaşlılarımıza, mutlu, huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler dileyerek ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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