Müdür Alagöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile tek tek görüşerek sohbet eden Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kurum personelinin talep ve sorunlarını dinledi.

Daha sonra Müdür Ahmet Alagöz, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürleri Mehmet Bayram ve Mesut Çoşkun ile bir araya geldi.

Eğitim öğretim ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Müdür Ahmet Alagöz, pandemi sürecinde okul ve kurumlarda alınan tedbirler, aşamalı yüz yüze eğitim çalışmaları, normal eğitime geçiş çalışmaları ile okulların fiziki durumları gibi birçok konuda bilgi aldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, eğitim öğretim ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Şube Müdürleri Mehmet Bayram ile Mesut Çoşkun'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyetini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tunçmen, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı