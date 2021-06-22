Mudanya Lozan Mübadilleri Derneğinin açtığı "Mübadele Evi" ziyaretçilerini bekliyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, mübadele dönemini yansıtan eşyalar ile fotoğraf ve etnografik objelerin sergilendiği "Mübadele Evi" ziyarete açıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, mübadele dönemini yansıtan eşyalar ile fotoğraf ve etnografik objelerin sergilendiği "Mübadele Evi" ziyarete açıldı.

İlçede 16 yıldır mübadele kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla faaliyet gösteren Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği, Mütareke Mahallesi Aslanbaba Caddesi'ndeki bir binayı Mübadele Evi'ne dönüştürdü.

Dernek Başkanı Hüseyin Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapı kollarından halı ve kilim dokuma makinesi parçalarına, radyodan 200 senelik dikiş makinesine kadar birçok özel eşyanın bu binada sergilendiğini söyledi.

Avrupa Birliği ve çeşitli fonlarla gerek yurt içi gerekse yurt dışında sergilenen 100'ü aşkın fotoğrafı da izlenime sunduklarını belirten Türker, "Mudanya ve Tirilye'ye günübirlik gelen yerli ve yabancı turistleri burada ağırlamak istiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi