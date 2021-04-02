Mudanya Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nde personel seyreltilmiş çalışacak

Mudanya Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan, 5 Nisan Pazartesi günü itibariyle kooperatifte bir ay boyunca personel ve yönetim kurulunun haftanın belirli günlernde 3'er kişilik gruplar halinde dönüşümlü hizmet vereceğini duyurdu.

Mudanya Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan, 5 Nisan Pazartesi günü itibariyle kooperatifte bir ay boyunca personel ve yönetim kurulunun haftanın belirli günlernde 3'er kişilik gruplar halinde dönüşümlü hizmet vereceğini duyurdu.

Koronavirüs ile mücadelede gerek salgının şiddetinin artması, gerekse de esnafların kooperatiflerden kredi kullanımının aksamaması için titizlikle çalıştıklarını belirten Başkan İlhan, salgında çalışma ortamına yönelik ek tedbirler almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerinin, personelin çalışma şartlarını da etkilediğini kaydeden Başkan İlhan, esnaf ortaklara kesintisiz hizmet verebilmek için üç personelin maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yüz yüze hizmet vereceğini, diğer üç personelin ise evlerinde uzaktan erişim ile çalışma arkadaşlarına destek vereceğini söyledi.

Dönüşümlü çalışma ortamına ilişkin mesai saatlerinde herhangi bir değişikliği getirmeyeceğini belirten Başkan Tahammül İlhan, dönüşümlü çalışmada zor günleri hep birlikte aşacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi