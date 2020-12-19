Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı" projesi

Mudanya Belediyesi tarafından başlatılan "Eşit Eğitim Ağı" projesi kapsamında, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için ücretsiz internet ağı yaygınlaştırılıyor.