Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı" projesi
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Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı" projesi

19.12.2020 09:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:54
Mudanya'da

Mudanya Belediyesi tarafından başlatılan "Eşit Eğitim Ağı" projesi kapsamında, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için ücretsiz internet ağı yaygınlaştırılıyor.

Mudanya Belediyesi tarafından başlatılan "Eşit Eğitim Ağı" projesi kapsamında, tüm öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmesi için ücretsiz internet ağı yaygınlaştırılıyor.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Şükrü Çavuş, Halitpaşa, Ömerbey, Mütareke, Hasanbey, Güzelyalı ve Tirilye Mahallelerindeki 20 farklı noktada kurulum yapılacağını belirtti.

Öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için eğitimde fırsat eşitliği sağladıklarını aktaran Türkyılmaz, "İnternet altyapısı kapsamında, öğrenciler telefon, tablet veya bilgisayarlarının wi-fi seçeneğinden 'Eşit Eğitim Ağı'na bağlanarak, hizmetten ücretsiz yararlanabilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 09:54:31. #1.14#
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