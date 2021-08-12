Mudanya'da asfalt çalışması sürüyor
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Mudanya'da asfalt çalışması sürüyor

Mudanya'da asfalt çalışması sürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde program dahilindeki asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Gerek kırsal alanlarda gerekse merkez mahallelerde asfalt çalışmalarını sürdüren ekipler, Siteler, Ömerbey, Halitpaşa, Eğitim, Bademli, Hasanbey, Yenimahalle, Burgaz, Altıntaş, Göynüklü, Esence ve Yalı mahallelerinde 3 bin 500 ton binder kaplama ve 4 bin ton asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Hemşehrilerimizin, daha mutlu ve daha huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla, mahallelerdeki yol ve tretuvar çalışmaları ile asfaltlama çalışmalarının spor ve park alanlarının oluşturulması için, ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. İlçemizde bozulan yolların tamir, bakım ve onarımı ile asfaltlama çalışmaları aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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