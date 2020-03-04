Mucur MYO'da, İdlib Şehitleri İçin Fetih Suresi okundu
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Mucur MYO'da, İdlib Şehitleri İçin Fetih Suresi okundu

Kırşehir'in Mucur ilçesi Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksek Okulunda İdlib şehitleri için Fetih Suresi okundu.

04.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:11
Mucur MYO'da, İdlib Şehitleri İçin Fetih Suresi okundu

'in ilçesi Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksek Okulunda şehitleri için okundu.


Meslek Yüksekokulu konferans salonunda, şehitlerimizi anma programı düzenlendi. Programda; geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırı sonrası şehit olan askerler için ve devam etmekte olan "Bahar Kalkanı Harekatı"nda yer alan TSK'ya destek için Fetih Suresi okundu.


Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü öğrencisi Mustafa ÜY ve Mucur İlçe Müftü Vekili Yasin Güneş tarafından okunan Fetih Suresi'nin ardından İstiklal Marşı okundu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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