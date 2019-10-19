Mucur Belediyesi araç filosunu genişletti

19.10.2019 16:04

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, belediyenin taşıma ve çöp kamyonları ile kepçe satın alarak araç filosunu genişlettiklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Mucur'da alt ve üst yapı çalışmalarına kısa süre içinde başlayacaklarını, 2020 yılını da atılım yılı ilan ettiklerini belirtti.

İlçe halkına daha iyi hizmet vermek adına araç filosuna taşıma ve çöp kamyonu ile kepçe eklediklerini, Mucur'un sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlçemiz marka olma hedefi ile emin adımlar ile ilerliyor. İlçemizin daha yaşanabilir olması ve gelişmesi için çabalıyoruz. 2020 yılında ilçemiz bambaşka bir görünüme kavuşacak, yatırımlarımızı hızlandıracağız. Kapı kapı gezerek, Mucur için ne gerekiyorsa onu temin edeceğiz. Belediyemizin büyük sorunları var ama biz bunları da atlatacağız. Filomuzu genişletmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayan ve her yönü ile sorunsuz bir Mucur olsun istiyoruz."

Kaynak: AA