Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın HD izle! Mucize Doktor . bölüm full izle! Mucize Doktor 6. böiüm fragmanı yayınlandı mı?

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferman, Tanju'nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman'ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır. Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali'nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali'nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali ve Muhsin, Doruk'un kafasındaki kurşunu çıkarmaya kararlıdır. Ama operasyonu kalıcı bir hasar vermeden tamamlamak imkânsız görünmektedir. Bu sırada bir salgın tehdidi hastanedeki bütün önlemleri maksimuma çıkarır ve Ali, Nazlı'yla yakınlaşma çabalarına hız verirken Ferman umutsuz bir vakayı üstlenir. Doruk bütün risklerine rağmen ameliyata alınır. Ama sonunda her şeyi değiştiren Ferman'ın fevri bir kararı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE (20.00)

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