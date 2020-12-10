Mucize Doktor'un yıldız ismi Covid-19'a yakalandı

Sıcak gelişme... Dizi setlerinde yaşanan Covid-19 vakalarına bir yenisi daha eklendi. Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından Seda Bakan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından bu kez de Murat Aygen koronavirüse yakalandı. İşte ayrıntılar...

Hekimoğlu, Mucize Doktor, Gönül Dağı, Menajerimi Ara, Seksenler gibi dizilerin setlerinde yaşanan koronavirüs vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kötü haber yine Mucize Doktor setinden geldi.

İLAÇ TEDAVİSİNE BAŞLADI

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mucize Doktor dizisinde Tanju karakterini canlandıran Murat Aygen koronavirüse yakalandı. Hemen tedavi altına alınan ünlü oyuncu şu anda evde istirahat ediyor. İlaç tedavisine başlayan Aygen, vücut direncini yüksek tutabilmek için vitamin takviyesi alıyor.





Kaynak: Snob Magazin