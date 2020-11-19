Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün, saat kaçta?

Türk televizyon dizisi, 2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor'dan uyarlanan Mucize Doktor son bölüm izle! Mucize Doktor hangi gün, saat kaçta?

Med Yapım ve MF Yapım imzalı, ilk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, senaryosu Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından yazılan medikal drama tarzında Türk televizyon dizisi

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sevilen dizi Mucize Doktor, her Perşembe saat 20:00'da FOX ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Temize çıkacağını öğrenen Ali yeni bir başlangıç yapmaya hazırdır. Ama İsmet'in gitmediğini öğrenince bütün hevesi kursağında kalır. Bir de üstüne İsmet'in neler çevirdiğini anlayan Demir, Açelya ve Güneş, Ali'yi bu işe bir son vermesi için sıkıştırmaya başlarlar. Diğer taraftan bir hasta ailesinin şüpheli tavırları Ferman'ı ekstrem önlemler almaya iter ve Ferda, Ali'nin yardımıyla Adil'i ameliyatlara döndürmeye uğraşır. Vakalar süratle finallerine tırmanır ve sırlar birbiri ardına ortaya çıkarken herkes aslında tek bir sorunun cevabını aramaktadır: İnsan özünde iyi midir, kötü mü? Yoksa hepimizin içinde ikisinden de biraz var mıdır?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE!