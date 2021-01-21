Mucize Doktor 'Demir' kimdir? Fırat Altunmeşe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
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Mucize Doktor 'Demir' kimdir? Fırat Altunmeşe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

21.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:17
Mucize Doktor 'Demir' kimdir? Fırat Altunmeşe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Demir karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Demir kimdir, gerçek adı nedir? Fırat Altunmeşe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Demir karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Demir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Demir (Fırat Altunmeşe) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Demir (Fırat Altunmeşe) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR DEMİR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Demir karakterini "Fırat Altunmeşe" canlandırmaktadır.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Fırat Altunmeşe (d. 1 Ocak 1990, İstanbul), Türk oyuncu. İzzet Altınmeşe'nin oğludur.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2013 : Vicdan : Emre : Oyuncu

2014-2015 : Kaçak Gelinler : Can : Başrol Oyuncusu

2014 : Maral: En Güzel Hikayem : Oytun Feyman : Oyuncu

2016 : Cesur ve Güzel : Kemal : Oyuncu

2016 : Kehribar : Kemal Bozoğlu : Oyuncu

2017-2018 : Aslan Ailem : Umut Aslan : Başrol Oyuncusu

2019- : Mucize Doktor : Demir Aldırmaz : Oyuncu

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