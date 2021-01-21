Mucize Doktor 'Demir' kimdir? Fırat Altunmeşe kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Demir karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Demir kimdir, gerçek adı nedir? Fırat Altunmeşe kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Demir karakterini kim canlandırıyor?