Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor FOX TV canlı izle! Mucize Doktor son bölümde neler oldu? Mucize Doktor full HD canlı izle! Mucize Doktor 57. b

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir asker uğurlaması sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası bütün civar hastaneleri alarma geçirir. Ferman asistanlarla beraber olay yerine gider. Can pazarı dört bir yanda sürer, başka hastaneden bir doktor, Ali'yi sıkıştırdıkça sıkıştırır ve herkes limitinin sonuna kadar test edilirken bir de fark ederler ki… Ferman yoktur. Saatlerdir kimse ondan haber alamamıştır…

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye kararlıdır. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman'ın elini kurtarabilmek için bütün yeteneklerini seferber eder. Diğer taraftan Demir'in ortadan kayboluşu ve Tanju'nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir. Sonunda Ferman'ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır? Yoksa her son bir başlangıç mıdır?

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE (20.00)

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE!

