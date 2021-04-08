Mucize Doktor canlı izle! FOX Tv Mucize Doktor canlı izle! 8 Nisan Mucize Doktor yeni bölüm canlı izle!

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman vazgeçmemeye kararlıdır. Başarı şansı çok düşük olsa da Ali, Ferman'ın elini kurtarabilmek için bütün yeteneklerini seferber eder. Diğer taraftan Demir'in ortadan kayboluşu ve Tanju'nun bölümde tek uzman kalışı bir asistan için yepyeni bir fırsat demektir. Sonunda Ferman'ın el ameliyatı başlar. Bu bir devrin sonu mu olacaktır? Yoksa her son bir başlangıç mıdır?

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