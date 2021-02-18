Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Adil hoca Mucize Doktor'dan neden ayrıldı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?
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Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Adil hoca Mucize Doktor'dan neden ayrıldı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?

18.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:50
Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Adil hoca Mucize Doktor'dan neden ayrıldı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?

Mucize Doktor'un 49. Bölümüne Adil Hoca'nın ölümü damga vurdu. Dizinin sevilen karakteri Adil Hoca, kurşunların hedefi oldu ve ameliyat masasında hayatını kaybetti. Adil Hoca'nın ölüm sahnesi sosyal medyada da çok konuşuldu. Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Adil hoca Mucize Doktor'dan neden ayrıldı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı?

Mucize Doktor son bölümünde iki aile arasındaki husumette kurşunun hedefi Adil Hoca oldu. Apart topar ameliyata alınan Adil Hoca, daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. Bir süredir ayrılacağı konuşulan Adil Hoca'nın nasıl veda edeceği merak ediliyordu. Mucize Doktor'un son bölümünde kör kurşunların hedefi olan Adil Hoca'nın durumu çok kötü. İzleyiciler de, Mucize Doktor Adil Hoca Öldü mü? Adil hoca Mucize Doktor'dan neden ayrıldı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı? İşte detaylar...

ADİL HOCA ÖLDÜ MÜ? REHA ÖZCAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

bu akşam FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor son bölümünde iki aile arasındaki Berhayat hastanesinde çıkan husumet sonucunda kör kurşunla vurulan Adil Hoca, maalesef daha fazla dayanamıyor ve ölerek diziye veda ediyor. Uzun zamandır zaten diziden ayrılacağı söylenen Reha Özcan, bu bölümde diziden ayrılıyor. Adil Hoca karakteri bugün yayınlanan Mucize Doktor dizisinde son kez yer aldı.

REHA ÖZCAN'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Reha Özcan, veda sahnesi ardından YouTube kanalından diziye veda mesajı paylaştı. Usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Adil olmak çok zor özellikle bu tencere dipli dünyada. Ben bir Ali'ye tutuldum onun hayat bulması için çok sevdim onu. Adil öldü ama şimdi sıra sizde. İhtiyacınız olan sevgiyi Adil olup attırın birbirinize çünkü bu dünyada siz de dahil olmak üzere bir çok Ali var. Yardımlaşma saygının en temel kuralı. Dünyayı iyilik kurtarır. Hep birlikte iyiliğe kaçalım.Bana gösterdiğiniz teveccühe minnettarım. 'Mucize Doktor'da bu karakteri oynamama vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Muhteşem bir ekipten ayrılmanın hüznü içinde olsam da yarın çok güzel bir gün olacak. Yeni bir karakterin dünyasında buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın."

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