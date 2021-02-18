Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor FOX 49. bölüm full izle!
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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali'nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali'ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?
MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI
Taner Ölmez
Onur Tuna
Sinem Ünsal
Zerrin Tekindor
Hazal Türesan
Murat Aygen
Fırat Altunmeşe
Hakan Kurtaş
Hayal Köseoğlu
Bihter Dinçel
Ezgi Asaroğlu