Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor FOX 49. bölüm full izle!

Taner Ölmez, Onur Tuna gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor son bölüm! Mucize Doktor 50. bölüm! Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor FOX 49. bölüm full izle!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali'nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali'ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Zerrin Tekindor

Hazal Türesan

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hakan Kurtaş

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Ezgi Asaroğlu

MUCİZE DOKTOR 49. BÖLÜM İZLE!

MUCİZE DOKTOR 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!