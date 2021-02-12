Mucize Doktor 49. bölüm full izleme linki! Mucize Doktor son bölüm tek parça full izle! Mucize Doktor Adil Hoca öldü mü?

FOX TV Mucize Doktor dizisi bu akşam 49. yeni bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Mucize Doktor dizisi bu hafta da çok heyecanlıydı! İşte, Mucize Doktor son bölüm tek parça full izleme linki, Mucize Doktor 49. bölüm full izleme linki ve Mucize Doktor 50. yeni bölüm fragmanı!

Mucize Doktor dizisi Fox TV'nin yayınlandığı ilk günden beri izleyici kitlesini kazanmış dizilerinden biridir. Baş rollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi bu hafta 49. bölümüyle ekranlara geldi! İşte, Mucize Doktor 48. bölüm full izleme linki! Mucize Doktor Adil Hoca öldü mü? Mucize Doktor 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Acilde karşılaşan iki düşman aile bütün hastaneyi kaosa boğar. Maksimuma çıkarılan güvenlik önlemlerine rağmen herkes süratle patlama noktasına sürüklenirken Ali'nin aklındaysa Vuslat yüzünden kalbini kırdığı Ezo vardır. Adil, Ali'ye arkadaşını geri vermeye karar verir. Ve tam bu sırada hastanede biriken ortak nefret hedefini bulur. Ama bu hedef hiç beklenmedik, masum biridir. Sevgi hepimizi kurtarabilir mi? Yoksa bazılarımız için çok geç midir?

ADİL HOCA ÖLÜYOR MU? REHA ÖZCAN DİZİDEN AYRILDI MI?

bu akşam FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor son bölümünde iki aile arasındaki Berhayat hastanesinde çıkan husumet sonucunda kör kurşunla vurulan Adil Hoca, maalesef daha fazla dayanamıyor ve ölerek diziye veda ediyor. Uzun zamandır zaten diziden ayrılacağı söylenen Reha Özcan, bu bölümde diziden ayrılıyor. Adil Hoca karakteri bugün yayınlanan Mucize Doktor dizisinde son kez yer aldı.