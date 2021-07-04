Mucize Doktor'un Tanju'su Murat Aygen Bodrum tatilinde...
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Mucize Doktor'un Tanju'su Murat Aygen Bodrum tatilinde...

Mucize Doktor'un Tanju'su Murat Aygen Bodrum tatilinde...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mucize Doktor'da Tanju Korman karakterinin canlandıran Murat Aygen, oyuncu eşi Nihan Aslı Aygen ve kızı Nil Aygen tatil sezonunun açılışını Bodrum'da açtılar. İşte detaylar...

Usta oyuncu Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Aygen ve kızı Nil Aygen tatil sezonunun açılışını Bodrum'da yaptı. Çıktıkları tatilin ilk durağı olan Bodrum'da Gündoğan'da yer alan Dozo Beach'i tercih eden usta oyuncu ve ailesi mutluluklarıyla düşman çatlattılar. Gün boyu denize girmeyi tercih etmeyerek iskelede zaman geçiren Murat Aygen, eşi ve kızının Ege'nin mavi sularındaki keyifli anlarını hayranlıkla izledi.

Mucize Doktor'un Tanju'su Murat Aygen Bodrum tatilinde...

Kaynak: Snob Magazin

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