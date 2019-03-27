Mücevherde Kredi Kartına 4 Taksit, İç Piyasaya Nefes Aldıracak

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, BDDK tarafından mücevherde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapılacağı açıklamasına ilişkin olarak; "Mücevherde iç piyasaya nefes aldıracak bu kararın alınmasından çok mutluyuz. Hükümetimizin mücevher sektörüne olan inancı ve desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Sektörümüzü kötü amaçla kullananları saf dışı bırakmak adına elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit düzenlemesi yapılacağı ancak çeyrek altın, gram altın, külçe altın vb. ürünlerde taksit olmayacağı yönündeki açıklama, Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

"Sektörü kötü amaçla kullananları saf dışı edeceğiz"

Açıklamayı değerlendiren Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, şunları dile getirdi:

"Sektör olarak kredi kartına hangi şartlarla 4 taksit uygulamasının geri getirilebileceğini aktarmak amacıyla Ankara'ya son 6 ayda 4 kez ziyaret gerçekleştirdik. Sonuçta 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı mücevher sektörüne nefes aldıracak böylesi bir kararın alınması bizler için büyük bir mutluluk. Kararla birlikte hem ihracat adına hem de iç piyasada stratejik bir sektör olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İlk olarak sektördeki tüm alt birimlerle bir araya gelerek sektörümüzü kötü amaçlı kullananları nasıl saf dışı edebiliriz, bunu görüşeceğiz. Karardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere mücevher sektörüne inanan ve bu sektörü destekleyenlere teşekkürü bir borç biliriz."

Kaynak: Bültenler