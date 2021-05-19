Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov hakkında detaylar...

Son günlerde ismini Sedat Peker'in videoları ile sıkça duyduğumuz Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov hakkında detaylar...

Mübariz Mansimov Kimdir?

Mübariz Mansimov (Azerbaycan: Mübariz M?nsimov, 22 Mart 1968, Masallı), aynı zamanda Türk vatandaşı olan Azerbaycanlı iş adamı. Türkiye'de yaşamaktadır. Türk vatandaşı olduktan sonra soyadını "Kurbanoğlu" olarak değiştirmiştir.

Palmali Holding'in sahibi olan Mübariz Mansimov, 6'sı kız, 3'ü erkek, 9 çocuklu işçi sınıfı bir ailenin evladı olarak, 22 Mart 1968'de, Bakü şehrinde doğdu. İş yaşantısında yükselerek Palmali Qrubu'nun sahibi olan Mübariz Mansimov, Türkiye vatandaşı oldu. 2005-2006 sezonunda sahibi olduğu Hazar Lenkeran kulübünün teknik direktörlüğüne Rasim Kara'yı getirdi ve Oktay Derelioğlu'nu transfer etti. Oktay, ligi gol kralı olarak tamamladı sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Türkiye'de yayın yapan Pal FM ve Palstation106 Radyolarının sahibidir. Aynı zamanda Palhaber.com isimli haber sitesi bulunmaktadır.