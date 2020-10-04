Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi
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Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi

04.10.2020 17:36 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:49

Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek başına savaşarak büyük mücadele verdikten sonra şehit düştüğü karakola Azerbaycan bayrağı dikildi. Görüntüler Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Azerbaycan milli kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek başına savaşarak mücadele verdiği ve 45 Ermeni askeri ve subayını öldürdükten sonra şehit olduğu bölgeye Azerbaycan bayrağı dikildi.

Görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi internet sitesi paylaştı.

MÜBARİZ İBRAHİMOV KİMDİR?

Mübariz İbrahimov, 7 Şubat 1988'de Aliabad'da doğdu. 1994 yılında Aliabad köyü Şehit M. Piriyev İlkokulu'nda başlayıp 2005 yılında lise öğretimini tamamladı.

Askerliğini, Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel Kuvvetler Birliğinde 2007 yılında Çavuş rütbesiyle tamamladı. Bir müddet sivil olarak çalışan İbrahimov, 2009 yılının Ağustos ayında Astsubay Çavuş oldu. Mübariz İbrahimov, 19 Haziran 2010 tarihinde gece saat 23.30 civarında kimseye haber vermeden, sadece "Şehit olursam üzülmeyin. Vatan sağ olsun." diye bir mektup bırakarak tek başına mayın döşeli sınırı aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenledi.

Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi

45 Ermeni asker ve subayını öldürdü. Ermeni destek kuvvetleri ile 5 saat çarpıştı ve sabaha karşı şehit oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Astsubay Çavuşu Mübariz Ağakerim oğlu İbrahimov'a "Azerbaycan'ın Milli Kahramanı" unvanının verilmesi hakkında kararını onayladı.

Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi
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