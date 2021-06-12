Mübadil ne demek? TDK' ya göre mübadil ne demek?

Mübadil ne demek? Son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Günlük hayatımızda, sosyal medyada ya da basılı kaynaklardan duyduğumuz kelimelerden biri olan mübadilin kelime anlamı araştırılıyor. Peki, Mübadil ne demek? TDK' ya göre mübadil ne demek?