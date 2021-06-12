Mübadil ne demek? TDK' ya göre mübadil ne demek?
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Mübadil ne demek? TDK' ya göre mübadil ne demek?

Mübadil ne demek? TDK' ya göre mübadil ne demek?
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Mübadil ne demek? Son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Günlük hayatımızda, sosyal medyada ya da basılı kaynaklardan duyduğumuz kelimelerden biri olan mübadilin kelime anlamı araştırılıyor. Peki, Mübadil ne demek? TDK' ya göre mübadil ne demek?

Mübadil ne demek? Son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Günlük hayatımızda, sosyal medyada ya da basılı kaynaklardan duyduğumuz kelimelerden biri olan mübadilin kelime anlamı araştırılıyor. Peki, Mübadil ne demek? TDK' ya göre mübadil ne demek?

MÜBADİL NE DEMEK? TDK' YA GÖRE MÜBADİL NE DEMEK?

Mübadil kelimesi Arapça'dan Türkçe'ye geçen kelimelerden biridir.

TDKYa göre mübadil kelimesinin anlamı;

- Başkasının yerine getirilmiş

Bir dğer anlamı olarak da tarihte yer alan olay üzerinedir.

- Lozan Antlaşması'na göre, İstanbul dışında oturan Rumlarla değiştirilmek üzere Batı Trakya dışındaki Yunanistan'dan getirilen Türkler'dir.

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