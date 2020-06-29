Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi

Oyuncu Ezgi Mola, Bartu Küçükçağlayan'ın Instagram'daki canlı yayının final bölümü için Muazzez Abacı taklidi yaptı. Saçından mikrofon tutuşuna kadar Abacı'ya benzeyen Mola, meslektaşlarından da tam not aldı.

29.06.2020 08:18 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:39

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve yönetmen Melikşah Altuntaş'ın hazırladığı ve Instagram'da canlı olarak yayınlanan Mücbir Sebepler programı final yapıyor. Başarılı oyuncu Ezgi Mola ise program için Muazzez Abacı kılığına büründü.

GÜLMEKTEN KIRDI GEÇİRDİ

Rol aldığı her projedeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ezgi Mola, yine adından söz ettirdi. Muazzez Abacı kılığına giren Mola, taklidiyle kırıp geçirdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan oyuncuya meslektaşlarından da tebrik yorumları yağdı. Cem Davran kısa sürede 176 binden fazla beğeni alan Mola için "Allah seni bildiği gibi yapsın, evde kahkaha attık. Deli şey" yorumunu yaptı.

Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi
Haber Yorumları (1)
KURT BEY: Ezgi''ye aşığım, çiçeğin arıyı çektiği gibi çekicilik var kendisinde.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar Magazin
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan'dan 1 Temmuz için yeni kararlar
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Magazin
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor Magazin
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milli takımdaki görevinden aldığını düşünüyor
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Magazin
Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü Magazin
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor Magazin
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belasını buldu
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belasını buldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı
Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya...
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 1356 yeni vaka tespit edildi
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Alper Ulusoy Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Muğla Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Muazzez Abacı taklidi yapan Ezgi Mola gülmekten kırdı geçirdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 08:52:15. #1.15#
title