Muammer Ketenci kimdir? Muammer Ketenci hayatı ve biyografisi! Muammer Ketenci kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Muammer Ketenci merak konusu oldu. İşte Muammer Ketenci hakkında merak edilen Muammer Ketenci kimdir, Muammer Ketenci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MUAMMER KETENCİ KİMDİR?

Muammer Ketenci, 1965 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğretim, Ortaokul ve Lise eğitiminin ardından, Avrupa da tasarım ve moda alanında eğitim gördü.

Aslen Trabzon Akçaabat'lı olan Muammer Ketenci, 30 yılın üzerinde takı tasarım ve aksesuar ile uğraştıktan sonra tekstil sektörüne geçti. İstanbul'da ve İstanbul dışında birçok üniversite seminerler veren Muammer Ketenci, birçok ünlü isimle çalışmalarına devam ediyor.

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