Mu¨zisyen Nuri Harun Ates¸: "Bence Cumhurbas¸kanımız homofobik degˆil" Son s¸arkısı "Ay" ile Pride haftasında I·stiklal Caddesi o¨zlemimizi gideren ?Nuri Harun Ates¸? ile es¸cinselligˆi, mu¨zigˆi ve ailelerin yaklas¸ımlarını konus¸tuk. Bir de minik mu¨zik oyunu oynadık!

Son s¸arkısı "Ay" ile Pride haftasında I·stiklal Caddesi o¨zlemimizi gideren ?Nuri Harun Ates¸? ile es¸cinselligˆi, mu¨zigˆi ve ailelerin yaklas¸ımlarını konus¸tuk. Bir de minik mu¨zik oyunu oynadık! Kaynak: DailyMotion.com