Mu virüsü nedir? Mu varyantı belirtileri!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün yeni bir versiyonunu varyantlar listesine ekledi. Tüm dünyada etkili olan Delta varyantı tehlikesi devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü haftalık yayımladığı raporunda 'Mu' adını verdiği B.1.1621 varyantına dikkat çekti. Peki, Mu varyantı aşılara karşı dirençli mi? Mu varyantı nedir? Adı B.1.621 olarak da bilinen 'Mu' varyantı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Mu virüsü nedir? Mu varyantı belirtileri! başlıkları araştırılıyor. Vaka sayıları geçen yıla göre 4 kat arttı, Mu varyantı ABD'de yayılmaya başladı. Dünya çapında 221 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili çarpıcı sonuçlar geldi... ABD'de vaka sayıları geçen yıla göre dört kat artarken Mu varyantının ise ABD'deki neredeyse bütün eyaletlerde görüldüğü tespit edildiği açıklandı.

MU VİRÜSÜ NEDİR?

DSÖ, 'Mu' ismi verilen B.1.1621 varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

VARYANT KÜRESEL OLARAK YAYILIYOR

Mu varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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