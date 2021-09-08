Mu varyantı belirtileri nelerdir?

Kolombiya'da ortaya çıkan ve dünyaya yayınlan Mu varyantı, ülkemize kadar geldi. Delta varyantının ardından tehlike saçan bu varyant, Türkiye'de ise şu ana kadar 2 kişide görüldü. Gelişmeler sonrası Mu varyantı hakkında detaylar merak edildi. Peki, Mu varyantı belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Türkiye'de Mu varyantının iki kişide tespit edildiğini açıkladı. Delta'dan sonra ortaya çıkan bu varyant, ilk kez Kolombiya'da görüldü. 40 ülkede tespit edilen Mu varyantının öldürücü olup olmadığı henüz bilinmiyor. Peki, Mu varyantı belirtileri nelerdir?

MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mu mutantının belirtileri, diğer varyantlarda olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişiklikler şeklinde seyrediyor. Diğer varyantlardan farklı bir belirti şimdiye kadar göstermedi. Mu'dan korunma da diğer varyantlardan korunma ile aynı... En önemlisi de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Bu üç kuralı yerine getirirsek sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Mu varyantı hızlı bulaşan ama daha ağır seyredip seyretmediği, öldürücü olup olmadığı tam olarak bilinmeyen bir mutant. Bu varyantın yayılma ihtimali, dünyaya hâkim olma ihtimali öngörülürse o takdirde aşılar hızlı biçimde etkili olacak şekilde 2-3 ay içinde değiştirilecektir. Bu nedenle Mu'dan korkmayalım." Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.