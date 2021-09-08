Mu varyantı belirtileri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mu varyantı belirtileri nelerdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem

Kolombiya'da ortaya çıkan ve dünyaya yayınlan Mu varyantı, ülkemize kadar geldi. Delta varyantının ardından tehlike saçan bu varyant, Türkiye'de ise şu ana kadar 2 kişide görüldü. Gelişmeler sonrası Mu varyantı hakkında detaylar merak edildi. Peki, Mu varyantı belirtileri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Türkiye'de Mu varyantının iki kişide tespit edildiğini açıkladı. Delta'dan sonra ortaya çıkan bu varyant, ilk kez Kolombiya'da görüldü. 40 ülkede tespit edilen Mu varyantının öldürücü olup olmadığı henüz bilinmiyor. Peki, Mu varyantı belirtileri nelerdir?

MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mu mutantının belirtileri, diğer varyantlarda olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişiklikler şeklinde seyrediyor. Diğer varyantlardan farklı bir belirti şimdiye kadar göstermedi. Mu'dan korunma da diğer varyantlardan korunma ile aynı... En önemlisi de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Bu üç kuralı yerine getirirsek sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ÖLDÜRÜCÜ MÜ?

Mu varyantı hızlı bulaşan ama daha ağır seyredip seyretmediği, öldürücü olup olmadığı tam olarak bilinmeyen bir mutant. Bu varyantın yayılma ihtimali, dünyaya hâkim olma ihtimali öngörülürse o takdirde aşılar hızlı biçimde etkili olacak şekilde 2-3 ay içinde değiştirilecektir. Bu nedenle Mu'dan korkmayalım." Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Mu varyantı belirtileri nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Şevket Çoruh Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Çağlar Söyüncü Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mu varyantı belirtileri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 09:45:42. #1.15#

title