Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
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Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla Bakü ve ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak devam ettiğini açıkladı.

30.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.07.2020 14:23

MSB, Türkiye ile Azerbaycan'ın düzenlediği "TurAz (Türkiye Azerbaycan) Kartalı" tatbikatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Tatbikat, Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan gerilim nedeniyle zamanlaması olarak önem teşkil ediyor.

EŞ ZAMANLI OLARAK DEVAM EDİYOR

"Tek Millet, İki Devlet" başlığıyla yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü/Azerbaycan ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor" denildi.

ORTAK TATBİKATIN PROGRAMI

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta kara kuvvetlerinin yapacağı tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek, zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başladı. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer aldığı tatbikat Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker şehit olmuş, dört asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere sekiz asker şehit olmuştu.

TATBİKATTAN KARELER

MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı devam ediyor
MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı devam ediyor
MSB: Türkiye-Azerbaycan tatbikatı devam ediyor
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (12)
YERLİ MİLLİ...VATAN ASİGİ SEVDALİSİ VATANSEVER DİR: Dunya titriyor suan.rusya bile korkmustur ummete bak fuzeler ucsklar bizde son teknoloji bizde iha siha ne varsa bizde yine 3 kitaya hukmedicez ins yakinda dunya liderimiz yeter herkese ....yerli araba yerli ucsk hepsini yaptik. Aslanlara bak.... ermenistan hafif kalir bu orduya rusya cin sonra abd ye dalalim.
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TÜRK: LAAAN NE AMERİKA NE ÇİN NEDE RUSYA HERKES AYAĞINI DENK ALSIN HAA
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ATA: ??????
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