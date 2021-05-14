MSB: "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca...
MSB: "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Pençe-Şimşek operasyonları hız kesmeden devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber geldi.
"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"
Bakanlık yaptığı açıklamada, "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı