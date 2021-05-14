MSB: "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca...
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MSB: "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca...

MSB: 'Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Pençe-Şimşek operasyonları hız kesmeden devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan acı haber geldi.

"KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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