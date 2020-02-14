Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütleriyle mücadeleyi kesintisiz bir şekilde sürdüren Türkiye, teröristlerin sayılarını azaltmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Kandil'de 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

14.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:54
Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele hız kesmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Kandil'de 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
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