MSB: "Irak'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım...
MSB: "Irak'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım Cumeyli, Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşat Salihi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Vasit Valisi Muhammed Cemil El-Mayahi, Askeri Ataşemiz Albay Oğuz Bozoklu tarafından karşılandı.
01.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:28
MSB: "Irak'a tıbbi yardım malzemelerini ulaştıran uçağımız Irak Sağlık Bakan Yardımcısı Hazım Cumeyli, Irak Türkmen Meclisi Başkanı Erşat Salihi, Büyükelçimiz Fatih Yıldız, Vasit Valisi Muhammed Cemil El-Mayahi, Askeri Ataşemiz Albay Oğuz Bozoklu tarafından karşılandı." - ANKARA
Kaynak: İHA