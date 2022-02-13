MSB'den "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" paylaşımı - Haberler
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MSB'den "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB'den "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak, "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" uçuşu...

MSB'den "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 uçağının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak, "Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması" uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu ve o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait iki F-16 uçağımız, Deniz Kuvvetlerimizin birlik ve gemilerinin harekata hazırlık seviyeleri ile kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetinin artırılması için 'Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması' uçuşu gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması paylaşımı

MSB'den Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması paylaşımı

MSB'den Deniz Hava İş Birliği Eğitimleri Hava Gayreti Planlaması paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - 3. Sayfa

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hava-İş, Milli, 3. Sayfa, Haberler

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