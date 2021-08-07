MSB'den Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek
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MSB'den Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek

MSB'den Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için dağcılık konusunda eğitimli ve teçhizatlı personel görevlendirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için dağcılık konusunda eğitimli ve teçhizatlı personel görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Isparta Valiliği'nin talebi üzerine Çandır bölgesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan dağcılık konusunda eğitimli ve teçhizatlı personel görevlendirilmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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