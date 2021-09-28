MSB: '34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçikler hudut emniyet faaliyetlerine devam ediyor' - Haberler
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MSB: "34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçikler hudut emniyet faaliyetlerine devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçiklerin hudut emniyet faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçiklerin hudut emniyet faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, zorlu arazi şartlarına rağmen hudut emniyet faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçikler hudut emniyet faaliyetlerine devam ediyor

MSB: 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçikler hudut emniyet faaliyetlerine devam ediyor

MSB: 34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçikler hudut emniyet faaliyetlerine devam ediyor

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Haber: MSB: '34. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçikler hudut emniyet faaliyetlerine devam ediyor' - Haberler
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