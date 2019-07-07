Mozilla, Reklamsız Haber Servisini Test İçin Hazırlıyor

Mozilla, Apple News ile rekabet edecek olan reklamsız haber servisi üzerinde üç ay içerisinde büyük bir ilerleme kaydetti. Çeşitli kaynaklara göre şirket, bazı kullanıcılara servisin beta sürümünü test etmeleri için davetiye gönderdi. Mozilla bu servise "Firefox Ad-free Internet (Firefox Reklamsız İnternet)" adını veriyor. Yani kullanıcılar bu servise abone oldukları takdirde hiçbir şekilde reklama maruz kalmayacaklar.

Servis, kullanıcılara aylık 5 dolara (şu an ki kur ile 28,14 TL) mâl olacak. Mozilla'nın dediğine göre ödediğiniz ücret, şirketin kendini payını almasından sonra ziyaret ettiğiniz sitelere eşit olarak paylaştırılacak. Bu sayede onlar da daha çok gelir elde edip size daha iyi içerik sunabilecekler.

Apple'ın News uygulaması iyi bir çizelge üzerinde ilerliyor ve aylık on milyonlarca kullanıcıya sahip. Kullanıcıların bu yeni ücretli haber servisi alternatifine yönelip yönelmeyeceğini önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Muhtemelen bu, Mozilla'nın servisinin ne kadar kolay erişilebildiğine ve ortaklarına bağlı olacaktır.