Mozambik'te terörle mücadelede için ülkeye gelen yabancı asker hayatını kaybetti

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadele için ülkeye gelen Botsvanalı asker yaşamını yitirdi.

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadele için ülkeye gelen Botsvanalı asker yaşamını yitirdi.

Ruanda, Güney Afrika ve Botsvana gibi ülkelerin yaklaşık 3 bin asker gönderdiği bölgede "ilk yabancı asker kaybı" yaşandı.

Botsvana Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Pemba bölgesinde yaşanan talihsiz bir kazada, görev başındaki askerin kaybedildiği belirtildi.

Açıklamada, askerin Güney Afrika Kalkınma Topluluğunun (SADC) ülkedeki terörle mücadele misyonu çerçevesinde burada görev aldığı ifade edildi.

Zimbabve ve Angolalı askerlerin de beklendiği ülkede operasyonlarda ilerleme kaydedildiği ve bazı kasabaların geri alındığı bildiriliyor.

Bölgede çatışmalar devam ediyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna'ya yönelik askeri operasyonlar sürüyor.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş