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MOUZ 2022 LoL Kadrosunu Duyurdu!

MOUZ 2022 LoL Kadrosunu Duyurdu!
Esporgazetesi - Haberler | Gamegar

MOUZ'un kadrosu belli oldu.

mousesports, 2022 yılında PRM 1st Division'da mücadele edecek yeni kadrosunu tamamladı.

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Unicorns Of Love'dan BOSS ve Nomanz'ı alan MOUZ, Vanir'de oynayan Saviour ve Practice'i transfer etti. Son olarak Lynacs'ı kadroya dahil eden MOUZ, yeni kadrosunuTwitter üzerinden duyurdu.

Geçmişte EU Masters şampiyonu olamayan MOUZ, bu sene bu şampiyonluk için yarışacak.

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