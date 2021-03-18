Motul ve Suzuki MotoGP iş birliğine devam ediyor

2020 yılı, MotoGP Suzuki Takımı ve Motul tarafından uzun zamandır beklenen şampiyonluklar ile tamamlanmıştı.

CARMEDYA.COM – 2020 yılı, MotoGP Suzuki Takımı ve Motul tarafından uzun zamandır beklenen şampiyonluklar ile tamamlanmıştı.

Suzuki'nin 20 yıl aradan sonra tekrar kazandığı ve hoş bir tesadüf eseri 100. yılına denk gelen sürücü ve marka şampiyonluklarının ardından, bu başarı hikayesinin devam etmesi için iki markanın iş birliği 2021 sezonunda da devam ediyor.

32 yıldır Motul ve Suzuki arasında var olan bu güçlü iş ilişkisi, 2021 sezonunda Motul'ün MotoGP Suzuki Fabrika Takımı'nın Resmi Madeni Yağ Ortağı olması ile devam edecek.

Motul'ün hem MotoGP'de hem de diğer şampiyonalardaki yarışlarda Suzuki ile yapmış olduğu teknik iş birliği, Japonya ve Fransa merkezli bu iki şirket arasındaki iş ilişkilerinin, daha da geliştirilmesine katkıda bulundu. Motul'ün son kullanıcıya yönelik ürünlerini test etmek ve geliştirmek için motor sporlarını kullanma felsefesinden yararlanan Otomobil, Powersports ve Marine ürün serileri de bu iş birliği kapsamında yer aldı.

Motul'ün Değerlerden Sorumlu Genel Müdürü Nicolas Zaugg "Suzuki ile Motul arasındaki bu uzun ve değerli hikayenin yeni bir bölümünü yazacak olmaktan gurur duyuyoruz. Birlikte paylaştığımız vizyon ve teknolojik iş birliği sonucunda ortaya çıkan birçok farklı serideki şampiyonluklarla, 2020 yılında tüm ödüllerin keyfini çıkarttık. Şimdi hepimiz önümüzdeki sezon için birlikte daha da ileri gitmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Carmedya.com