Motosikletten Düşen Sürücü Yaralandı

Motosikletten Düşen Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Motosikletten Düşen Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Çalışkan, Yeni Sanayi Mahallesi Karayolları Kavşağı civarında kullandığı 02 AAD 470 plakalı motosikletten direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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